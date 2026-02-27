TURISMO

El aeropuerto de Castellón presenta a agencias su mayor oferta de rutas regulares para el verano

La nueva directora general, Raquel París, destaca las 16 conexiones regulares y 400.000 plazas programadas para la temporada estival, con dos nuevas rutas a Manchester y Bolonia

El aeropuerto de Castellón ha organizado una acción promocional dirigida a agencias de viajes para dar a conocer el catálogo de vuelos regulares para la temporada de verano. La nueva directora general de Aerocas, Raquel París, se reunió en Castellón de la Plana con una veintena de representantes de agencias de la provincia, con la colaboración de la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (Aevav) y las compañías Iberia y Air Nostrum.

París destacó que las agencias son un “aliado estratégico” del aeropuerto como prescriptoras turísticas y subrayó la importancia de que cuenten con información actualizada sobre conexiones y servicios para trasladarla a sus clientes.

El aeropuerto operará 16 conexiones regulares a partir de final de marzo, manteniendo las 14 rutas de 2025 —como Berlín, Bruselas, Londres o Madrid— y sumando, desde junio, dos nuevas líneas a Manchester y Bolonia. En total, se programan 2.400 vuelos regulares y 400.000 plazas, con el objetivo de superar el récord de pasajeros de 2025, cuando se registraron más de 318.000 usuarios.

