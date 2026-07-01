El aeropuerto de Castellón impulsa ocho startups espaciales que prevén facturar 8,5 millones de euros en 2026

Las ocho startups incubadas en el programa ESA BIC Valencia Region de la Agencia Espacial Europea (ESA) en la Comunitat Valenciana, con sede en el aeropuerto de Castellón, prevén alcanzar una facturación conjunta de 8,5 millones de euros, captar 11,7 millones de inversión y aumentar su plantilla hasta los 150 trabajadores en 2026.

Durante la presentación de las cuatro nuevas empresas incorporadas al programa, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha asegurado que el ESA BIC Valencia Region "representa la apuesta estratégica de la Generalitat por situar a la Comunitat Valenciana en la primera línea de la nueva economía espacial europea".

Además, ha destacado que se trata de iniciativas que "generan empleo de calidad, atraen inversión, fortalecen nuestro tejido productivo y posicionan a la Comunitat Valenciana como un territorio competitivo en sectores de alto valor añadido".

Martínez Mus también ha anunciado que el aeropuerto de Castellón ha iniciado los trámites para renovar el contrato con la Agencia Espacial Europea, una medida que permitirá impulsar, al menos, otros 12 proyectos empresariales vinculados al sector espacial.