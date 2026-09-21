INNOVACIÓN AEROESPACIAL

El aeropuerto de Castellón busca cuatro nuevas ‘start-ups’ para la incubadora de la Agencia Espacial Europea

La iniciativa ofrece apoyo económico de 60.000 euros y asesoramiento especializado a empresas jóvenes que desarrollen proyectos relacionados con el ámbito aeroespacial.

Onda Cero Castellón

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El aeropuerto de Castellón busca cuatro nuevas ‘start-ups’ para la incubadora de la Agencia Espacial Europea
El aeropuerto de Castellón busca cuatro nuevas ‘start-ups’ para la incubadora de la Agencia Espacial Europea | ondacero.es

El aeropuerto de Castellón ha abierto la tercera convocatoria del ESA-BIC Valencia Region, la incubadora de empresas de la Agencia Espacial Europea, con el objetivo de incorporar cuatro nuevas ‘start-ups’ al programa. El plazo para presentar proyectos vinculados al sector espacial comienza este 21 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 18 de diciembre.

Las empresas seleccionadas recibirán 60.000 euros de financiación para desarrollar productos, prototipos, software o propiedad intelectual, además de asesoramiento especializado en ámbitos como tecnología, desarrollo de negocio y aspectos legales. Entre los requisitos se encuentra tener menos de cinco años de antigüedad, contar con sede social y centro de trabajo en la Comunitat Valenciana y comprometerse a desarrollar su actividad principalmente en las instalaciones del aeropuerto de Castellón.

Con esta tercera edición, el programa alcanzará doce proyectos empresariales vinculados al sector aeroespacial. En las dos primeras convocatorias fueron seleccionadas ocho empresas, que en conjunto prevén facturar 8,5 millones de euros en 2026, captar 11,7 millones de inversión y aumentar un 50 por ciento su plantilla. La iniciativa está impulsada por la Generalitat, a través de Aerocas, junto al consorcio espacial valenciano ValSpace, la Dirección General de Innovación y la Agencia Espacial Española.

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