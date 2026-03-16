El aeropuerto de Castellón alcanza 16 rutas y refuerza su promoción en 2026

El aeropuerto de Castellón operará este año un récord de 16 rutas y más de 2.400 vuelos regulares, con nuevas conexiones a Bolonia y Manchester que arrancan en junio. Para dar a conocer su oferta, Aerocas ha intensificado la promoción entre el sector turístico y el público general, con presentaciones, exposiciones y participación en ferias europeas de conectividad aérea.

Además, el aeropuerto ha instalado puntos de información en eventos de Castellón como la Magdalena, la Media Maratón, la Maratón, Escala a Castelló y el Festival del Vent, acercando sus rutas a los ciudadanos.

A final de marzo se sumarán cinco destinos más —Berlín, Budapest, Milán, Cracovia y Düsseldorf Weeze— que se unirán a las conexiones actuales a Bruselas, Londres, Bucarest, Cluj y Madrid, completando las 16 rutas previstas entre mayo y julio.