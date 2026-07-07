Aemet advierte de la posibilidad de reventones secos debidos al calor extremo en el interior de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que en días de tanto calor y tan secos como este martes podrían producirse reventones secos, con rachas de viento muy fuertes de corta duración.

Según Aemet, se están produciendo tormentas en el interior norte de Valencia y en el extremo norte de la comarca de Els Ports, aunque "de corta duración, no están dejando mucha lluvia y pueden provocar rachas fuertes de viento".

"Si empiezas a oír truenos o ves tormenta cercana en días de tanto calor y tan secos como hoy, aléjate de estructuras frágiles que puedan ser dañadas o incluso arrancadas por la fuerza del viento", afirma Aemet en redes sociales.

Con este ambiente tan seco, añade, las tormentas no suelen dejar mucha precipitación ni muchos rayos, pero pueden provocar fenómenos como rachas fuertes de viento o reventones.

Según ha explicado a EFE el jefe de Climatología de Aemet en la Comunitat Valenciana, José Ángel Núñez, son "fenómenos muy locales pero que pueden ser violentos", y ha precisado que podrían darse en entornos favorables del interior de Valencia y Castellón.