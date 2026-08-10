Los 900 vecinos evacuados de Catí por el incendio de Tírig ya pueden volver a sus domicilio

Los cerca de 900 vecinos de Catí evacuados por el incendio de Tírig ya pueden regresar a sus domicilios después de tres días de emergencia. La evolución del fuego es favorable y el incendio se encuentra prácticamente perimetrado, tras una noche con una humedad cercana al 90 % que ha permitido que no haya llama activa. A primera hora se han incorporado al dispositivo 21 medios aéreos y 50 terrestres, mientras alrededor de 300 bomberos han trabajado durante la mañana.

El director del Puesto de Mando Avanzado, Antonio Rodrigo, ha confirmado la evolución positiva del incendio, mientras que el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que durante la emergencia 47 personas evacuadas han pernoctado en el albergue de Xert y otras ocho con movilidad reducida han sido atendidas en Morella. La vuelta de los vecinos a Catí se produce después de que ayer tuvieran que abandonar la localidad de forma preventiva ante el avance de las llamas. La vuelta de las 8 personas evacuadas a Morella se producirá mañana.

El principal factor de preocupación ahora es la meteorología. El alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha advertido de que a partir de las cuatro de la tarde está previsto el regreso del viento y de las tormentas, con aviso naranja por riesgo de granizo, lo que podría complicar las labores de extinción. El incendio ha calcinado ya 810 hectáreas y presenta un perímetro de 21 kilómetros, aunque los responsables del operativo mantienen que su evolución continúa siendo favorable.