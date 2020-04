50.000 mascaretes per a col·lectius de risc de Vila-real

L'Ajuntament de Vila-real està completant la creació d'un banc de mascaretes per comptar amb una important quantitat que permeta fer front a possibles necessitats de proveïment a sectors de la població que requerisquen del seu ús en el moment a què de manera gradual la ciutadania puga eixir de nou al carrer una vegada s'alce el confinament per la pandèmia de COVID-19.

L´objectiu es apilar prop de 50.000 unitats de mascaretes per a garantir el seu ús per part dels col·lectius que estan més exposats al virus com a Policia Local, Protecció Civil, col·laboradors del registre de voluntariat, treballadors de Serveis Socials que paren atenció a domicili, funcionaris que realitzen atenció directa a persones, etc. i entitats socials que treballen amb els més necessitats com Creu Roja, Càritas, Joventut Antoniana o Sant Vicent de Paúl.

L'Ajuntament participarà en la compra centralitzada que realitzarà la Diputació de Castelló, adquirint un total de 20.000 mascaretes, la qual cosa suposarà una inversió de 45.000 euros. L´equip de govern va a proposar que s´abone una part amb les assignacions que perceben els grups polítics de l'Ajuntament.

REPARTIMENT MASCARETES

D'altra banda, des de hui mateix, un grup d'al voltant de 60 col·laboradors i col·laboradores, alguns dels quals formen part del Registre Municipal de Voluntariat, han començat a confeccionar mascaretes higièniques amb les teles especials que l'empresa local Dolores Cortés ha adquirit i ha començat a tallar, amb la previsió de poder elaborar un total de 15.000 unitats.

L'Ajuntament també ha rebut 12.000 unitats de mascaretes remeses pel Govern central per als usuaris del transport públic. Hui també s'ha iniciat aquest repartiment entre els passatgers de l'autobús urbà mentre que la Policia Local ha fet el propi entre els usuaris dels autobusos interurbans.