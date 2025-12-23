CONSTRUCCIONES ILEGALES

35 personas investigadas por edificar de forma ilegal en distintas localidades de Castellón

Las investigaciones, iniciadas por denuncias y detecciones de oficio, afectan a localidades como Moncofa, Onda, Villarreal y Castellón de la Plana.

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

Agentes de la Guardia Civil de Cantabria
Agentes de la Guardia Civil de Cantabria | Guardia Civil de Cantabria

El SEPRONA de la Guardia Civil en Castellón ha investigado durante 2025 a 35 personas por delitos contra la ordenación del territorio debido a construcciones ilegales en distintas localidades de la provincia.

Las investigaciones, llevadas a cabo a lo largo del año, surgieron en algunos casos por denuncias de particulares afectados y, en otros, fueron detectadas de oficio por los agentes. Entre las localidades donde se localizaron estas construcciones están Moncofa, Les Useres, La Pobla Tornesa, Navajas, Onda, Villarreal, Benicàssim, Artana y Castellón de la Plana.

Según el artículo 319 del Código Penal, está prohibido realizar obras de urbanización, construcción o edificación no autorizadas en suelo no urbanizable. Las penas por estos delitos oscilan entre uno y tres años de prisión en terrenos no urbanizables, y uno y seis años en terrenos de especial protección, de acuerdo con la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje.

La Guardia Civil ha destacado la colaboración de la ciudadanía y la preocupación general por el cuidado del medio ambiente en la provincia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer