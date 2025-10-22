26 restaurantes de la provincia participan en la IV edición de Otoño Gastronómico

La Diputación Provincial de Castellón ha animado a descubrir la provincia a través de sus sabores otoñales con la IV edición de “Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor”, que se celebra del 23 de octubre al 23 de noviembre y que reúne a 26 establecimientos vinculados a la marca gastronómica local.

El vicepresidente de la institución y responsable de Turismo, Andrés Martínez, ha destacado que estas jornadas “combinan sabor, tradición y producto local” y suponen “una exaltación de la gastronomía y los productos de temporada de la tierra”.

Martínez ha señalado que “el otoño nos regala una despensa única” y que esta iniciativa es una oportunidad para disfrutar “con sabor y con raíces” de la variedad culinaria de Castellón. Los restaurantes participantes ofrecen menús y actividades especiales con productos de kilómetro cero, elaborados por chefs que mantienen viva la esencia gastronómica provincial.

El vicepresidente ha resaltado que la gastronomía es “una de las mejores cartas de presentación de la provincia” y que a través de estas jornadas se pretende mostrar “quiénes somos y todo lo que nuestro territorio tiene que ofrecer en esta estación”.

Además, los comensales podrán votar sus platos favoritos mediante códigos QR disponibles en cada local o en la web de Castelló Ruta de Sabor, contribuyendo así a elegir las mejores propuestas gastronómicas de la provincia. Los participantes entrarán en el sorteo de un lote de productos locales, incrementando sus posibilidades cuanto más disfruten de la oferta.

Las jornadas invitan también a recorrer la provincia, combinando gastronomía con sus atractivos culturales y naturales, convirtiéndose en “la excusa perfecta para descubrir Castellón a través de sus sabores, paisajes y experiencias otoñales”, ha concluido Andrés Martínez.