L'UJI es converteix en la primera universitat valenciana a obtenir la màxima certificació de sostenibilitat per a un edifici del campus

La Universitat Jaume I ha acollit l'acte de lliurament de les 5 Fulles Verdes, la màxima certificació de sostenibilitat concedida per Green Building Council Espanya (GBCe), per al nou mòdul de l'Edifici d'Investigació II, un equipament científic de primer nivell amb més de 5.500 metres quadrats de superfície destinats a la investigació i la transferència de coneixement. D'aquesta manera, l'UJI es converteix en la primera universitat valenciana a obtenir la màxima qualificació en sostenibilitat per a un edifici del campus.

