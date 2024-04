Un estudi de l’UJI recolza la necessitat de major investigació i suport a les dones autistes en el procés de la maternitat

L’article «Until I had my son, I did not realise that these characteristics could be due to autism: motherhood and family experiences of Spanish autistic mothers», firmat per la professora i investigadora Irene García Molina i l’estudiant del Màster en Intervenció i Mediació Familiar Mónica Cortés Calvo, recull l’experiència de nou dones autistes espanyoles, set mares i dues que volen ser mares, d’entre 29 i 58 anys d’edat, que van respondre en una entrevista a preguntes obertes sobre maternitat i vida en parella, que van ser avaluades sota un enfocament qualitatiu. La selecció de les participants es va fer a través de cinc de les fundacions d’autisme més importants d’Espanya.