Yeremy se gana al seleccionador

Autor de un gol en el partido de la semifinal ante Italia , el futbolista repitió en la gran final disputada este pasado domingo ante Croacia con un puesto en el once. De esta forma el seleccionador, Luis de La Fuente, demostró que su confianza en el joven jugador amarillo es total y que va a ser un nombre a tener en cuenta de cara a futuras convocatorias.

Lo cierto es que el nuevo entrenador de la absoluta ya conoce de las virtudes del talentoso futbolista canario. No en vano contó con él durante su periplo como técnico de la sub 21, donde el extremo del Villarreal no tardó en demostrar su mejores virtudes.

Tras jugar cuatro partidos con la "rojita" durante su año de debut en primera (temporada 20/21) con tan sólo 18 años, el canario explotó definitivamente durante sus dos convocatorias en la pasada temporada. En dos partidos ante Rusia y Lituania anotó tres goles y dio dos asistencias, siendo de largo el jugador más destacado. No volvería a la sub 21 ya que sería llamado por Luis Enrique para la absoluta.

El futbolista, tras ganar la Nations League, comienza sus vacaciones aunque no habrá que perder de vista su nombre dentro de un verano en el que no sería de extrañar que llegase algún interés por él a las oficinas amarillas. Ya en su momento se le relacionó con equipos como el Nápoles o Arsenal.