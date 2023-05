El Villarreal quiere atar Europa ante el Athletic

El conjunto amarillo tiene ante sí la oportunidad de dejar casi vista para sentencia la clasificación para competición europea. La victoria ante los vascos dejaría a los de Valverde a 10 puntos con tan sólo 12 por disputar y les descartaría prácticamente como rival. Para ello tratarán de aferrarse a su fortaleza en La Cerámica donde es cierto que, con algún tropiezo inesperado, se han mostrado como un equipo capaz de arrollar por momentos a sus rivales.

El gran momento de Nico Jackson y el regreso de Gerard Moreno, quien ya tuvo minutos ante el Valencia, aseguran la pólvora para los amarillos. Precisamente el técnico, Quique Setién, se refirió al debate sobre quien debe ocupar el puesto de delantero titular: "Todos los buenos jugadores siempre son compatibles. Quizás podemos pensar que la posición es determinante, pero no es así. Hay asociaciones que pueden dar mucho y esto es lo que tengo que intentar cuadrar yo", afirmó.

Por su fuera poco Gio Lo Celso vuelve a estar en condiciones, aunque de inicio estará en la banca tal y como dejó claro el cántabro: “Es un futbolista extraordinario, que ha tenido un regreso progresivo después de la lesión tan importante que tuvo. Evidentemente todavía no ha reflejado el futbolista que lleva dentro. Entiendo que mañana no jugará de inicio, pero estará en el banquillo y puede que tenga su momento”.

En cuanto a las bajas los castellonenses no podrán contar con Coquelin , Morales ni Raúl Albiol. El central, protagonista esta semana con su renovación, se perderá el duelo por una lesión en la rodilla.

Un rival que se atraganta

El conjunto vasco no es precisamente el mejor visitante que podían recibir en La Cerámica. No en vano el cuadro rojiblanco no pierde en el feudo amarillo desde el 2017. Precisamente fue con Ernesto Valverde en el banquillo vasco cuando cayeron derrotados por última vez en el, entonces, Estadio del Madrigal.

Es por ello que Setién espera un partido "muy duro . Va a ser un partido difícil ante un rival, que es el que más corre de la categoría y uno de los que más registros de alta intensidad alcanza. Juegan bien a fútbol, con jugadores que pueden crear muchas amenazas. Además, un partido comprometido y disputado. Supongo que será equilibrado. Ellos también están luchando por alcanzar esa posición que anhelan”