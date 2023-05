Albiol: "Villarreal es uno de los sitios donde más feliz me he encontrado"

"El Villarreal me ha dado mucho. Me he sentido muy querido en Nápoles, pero aquí también. Desde el primer día me ha tratado fenomenal la afición y nunca les podré agradecer todo lo que me han dado. También al club y a los compañeros. Al mismo nivel que en Italia. Este es uno de los sitios donde más feliz me he encontrado a lo largo de mi carrera", subrayó.

"Estoy muy feliz desde el primer día de estar en el club. Me he sentido como en casa. Siempre he intentado dar el máximo para dejar contento a todo el mundo. Espero seguir dando lo máximo al equipo la temporada que viene. Estoy feliz de cómo han ido estas cuatro temporadas y ojalá pueda estar al mismo nivel y seguir ayudando al Villarreal lo máximo posible", prosiguió.