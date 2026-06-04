VILLARREAL CF

El Villarreal inicará la pretemporada el 6 de julio

Los amarillos confirman un amistoso ante el PSV Eindhoven el 25 de julio

EFE

Vila-real |

Iñigo Pérez
Iñigo Pérez | Agencia EFE

El Villarreal ha informado que la primera plantilla iniciará la pretemporada el 6 de julio, con las pertinentes pruebas médicas tras las vacaciones, que se prolongarán los dos días siguientes.

El conjunto amarillo realizará su primer entrenamiento bajo las órdenes del nuevo entrenador Íñigo Pérez el jueves 9 de julio, en horario aún por determinar, en la ciudad deportiva José Manuel Llaneza.

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Además, el club ha confirmado también el primero de los amistosos de pretemporada que disputará el 25 de julio ante el PSV neerlandés, a partir de las 18.00 horas en el Phillips Stadion de Eindhoven.

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