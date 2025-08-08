El Valencia entra en la carrera por el fichaje de Danjuma

Con contrato hasta junio de 2026 y tras varias cesiones en Girona, Tottenham y Everton, Arnaut Danjuma está próximo a abandonar definitivamente el Villarreal en este mercado de verano. Valencia y Trabzonspor lideran el interés por el extremo neerlandés, pero el club amarillo busca una venta que le permita recuperar parte de la inversión realizada, descartando por ahora una cesión.

El Valencia CF, bajo la dirección de Carlos Corberán, ha iniciado contactos con el entorno del jugador y con el propio futbolista, mostrando un claro interés en su fichaje. El club valenciano estaría dispuesto a asumir el salario bruto de Danjuma, que ronda los 3,5 millones de euros y baraja una cesión con opción de compra. El jugador ha mostrado preferencia por seguir en España y ha rechazado propuestas de Turquía y Grecia.

Por su parte, el Villarreal pretende amortizar parte de los aproximadamente 24 millones invertidos en su fichaje con una venta definitiva. Aunque está abierto a negociar, el club prefiere evitar cesiones y se muestra reticente a dejar salir a Danjuma hasta que no tenga garantizado un sustituto, especialmente tras la lesión de Ayoze que podría retrasar cualquier operación hasta finales de agosto.

Ofertas de la liga turca

En paralelo, el Trabzonspor turco ha manifestado un fuerte interés en el jugador y podría presentar una oferta cercana a los 6 millones de euros. Además, el Beşiktaş también sigue la situación de cerca, aunque Trabzonspor parece llevar la delantera en las negociaciones en caso de que el neerlandés decidiera irse a Turquía.