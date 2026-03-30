Tres salidas consecutivas para el Villarreal en abril para consolidar su plaza de Champions

El Villarreal tendrá en el mes de abril tres partidos como visitante, ante el Girona, Athletic Club y Real Oviedo, además de uno como local frente al Celta de Vigo, en una serie de encuentros determinantes para consolidar su plaza de Champions.

El conjunto que entrena Marcelino García ha rendido como local a un nivel sobresaliente en el estadio de La Cerámica, aunque a domicilio ha bajado su rendimiento en las últimas jornadas, por lo que deberá dar un paso adelante para mantener a distancia a sus rivales directos.

El Villarreal abrirá el mes con una visita el día 6 al Girona, un rival irregular que necesita los puntos para mantenerse alejado de la zona de descenso.

En la primera vuelta, el equipo groguet se impuso con claridad al conjunto catalán (5-0), si bien el Girona se encontraba entonces en fase de construcción.

Seis días después, el Villarreal visitará al Athletic Club en San Mamés. El conjunto vasco intentará apurar sus opciones de acercarse a las posiciones europeas.

El tercer compromiso del mes, aún sin fecha determinada, llevará al Villarreal a enfrentarse al Real Oviedo a domicilio, un rival que podría llegar a este encuentro con pocas opciones de permanencia.

El equipo de Marcelino cerrará abril con su único partido como local, ante el Celta de Vigo, un rival competitivo a domicilio y aspirante a una de las plazas que dan acceso a la Liga Europa.