Schreuder sobre el mercado: "Confío plenamente en el club y en Bob"

El neerlandés analizó como ha quedado el plantel tras los últimos movimientos: "Han salido tres jugadores y han venido dos para las bandas (Iosifov y Douglas): pienso que es suficiente. En los primeros días les costará un poco adaptarse a nuestro estilo, y al trabajo físico, pero es normal, también le pasó al resto en el inicio de la temporada. De momento no sabemos si la plantilla es mejor ahora que en diciembre, ya lo veremos, pero si firmamos a estos jugadores es porque creemos en ellos".

De la misma forma no descartó que pueda producirse alguno más independientemente del anuncio del fichaje de Joan Salvà: "Nunca sabes lo que puede pasar. Estoy contento con la plantilla y no quiero perder a ningún futbolista, pero estamos preparados por si eso sucede. Por ejemplo, no quería que se marchara Jeremy, pero se ha marchado y ya tengo otro futbolista, así que estoy feliz".

Y afirmó que confía totalmente en el trabajo del club: "Vivimos en un mundo que si llega una buena oferta para el club por algún jugador... pero sé que en ese supuesto se reemplazaría esa salida. Confío plenamente en el club, en Bob y en Ramón. En estas fechas puede haber futbolistas que jueguen menos y estén algo nerviosos, pero a partir del miércoles estaremos todos más tranquilos"