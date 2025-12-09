El Peñíscola busca la sorpresa copera

Sin tiempo para el descanso tras el empate liguero de este fin de semana, el Servigroup Peñíscola viaja hoy a Cartagena para afrontar la Copa del Rey ante un poderosísimo rival. El equipo de Santi Valladares no parte precisamente como favorito de la eliminatoria pero tratará de dar la sorpresa en la eliminatoria ante uno de los grandes del fútbol sala nacional.

En una eliminatoria a partido único, el partido se juega en el Palacio de los Deportes de Cartagena (20.30 horas). La exigencia será máxima para los del Baix Maestrat toda vez que será su segundo partido en tres días tras jugar el domingo en Tudela. Cabe recordar que el Cartagena jugó el viernes, por lo que llegará más descansado al duelo.

Pese a que la complicada temporada hace que el principal objetivo playero se centre en la liga y en tratar de salir de la zona peligrosa de la tabla, lo cierto es que la Copa es una competición que ha dado satisfacciones en las últimas temporadas al Peñíscola FS. Para este partido Santi Valladares tendrá las bajas de Quintela, Saladié, Diego Sancho y Rosental. En la ronda anterior el Peñíscola se impuso por 1-4 al Avanza Jaén Paraíso Interior.