Ndikumwenayo hace historia en el mundial de croos de Tallahassee

Thierry Ndikumenayo está de dulce. El atleta del playas de castellón, que recientemente se convertía en campeón de Europa, confirmó este fin de semana su gran momento de forma en el Mundial de Cross que tuvo lugar en Tallahassee (USA, donde conquistó una más que meritoria octava posición.

Thierry realizó una gran carrera manteniéndose el grupo de cabeza para firma un extraordinario puesto de finalista en la capital de Florida con un tiempo de 29:16. El playero fue octavo en meta, con lo que que pudo mejorar su resultado del año pasado, cuando fue noveno. Además pudo coronarse como el mejor europeo en el Mundial de cross al superar de nuevo a Jimmy Gressier, campeón mundial de 10.000m y al que ya se impuso en el Europeo de Lagoa.

Cabe recordar, para poner en contexto el éxito de Ndikumenayo, que el logrado este fin de semana es el primer puesto de finalista de un atleta español en el cross largo de un Mundial desde el que lograra Alejandro Gómez en 1989.

La prueba la ganó el gran favorito, el ugandés Jacob Kiplimo por tercer año consecutivo, sen 28 minutos y 18 segundos. El etíope Berihu Aregawi se colgó la plata en 28:36, mientras que el keniano Daniel Ebenyo, el bronce con un tiempo de 28:45.