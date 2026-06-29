Los mundialistas del Villarreal superan todas las previsiones

La actuación de los futbolistas del Villarreal en el Mundial está siendo de lo más destacada. Tanto es así que los amarillos han firmado un pleno en la fase de grupos para lograr, todos ellos, la clasificación para los 16 avos de final de la competición. Incluso en el caso de los canadienses, Buchanan y Oluwaseyi, ya se encuentran en cuartos tras superar la eliminatoria ante Sudáfrica.

Una circunstancia que da buena cuenta del nivel que los jugadores del Villarreal están demostrando tener y que corrobora la gran temporada firmada por casi todo ellos en el club de La Plana. Si bien en muchos casos se espera que su participación pueda concluir en los próximos días, lo cierto es que en la gran mayoría de los casos han hecho historia con su selección.

El Mundial más goleador del Villarreal

Los datos demuestran que la presente Copa del Mundo ya forma parte de la historia del club. Los cinco goles marcados por sus futbolistas —dos de Nicolas Pépé, dos de Pape Gueye y uno de Alex Freeman— convierten a la edición de 2026 en la más prolífica de siempre para jugadores del Submarino Amarillo. Además, el club también ha batido su récord de representantes, con ocho mundialistas, y que hasta mañana no vence el contrato de Thomas Partey con el Villarreal

Hasta ahora, ninguna Copa del Mundo había dejado una huella ofensiva semejante de futbolistas del Villarreal. En Alemania 2006, el club contó con nombres de la talla de Marcos Senna, Guille Franco, Juan Román Riquelme, Diego Forlán o Juan Pablo Sorín, pero ninguno de ellos marcó durante el torneo. En Sudáfrica 2010, el único gol amarillo llegó gracias a Giuseppe Rossi, autor de un tanto con Estados Unidos.

Hubo que esperar a Rusia 2018 para volver a ver a un futbolista del Villarreal celebrar un gol en un Mundial. En aquella ocasión fue Denis Cheryshev, que firmó una actuación memorable con Rusia al anotar cuatro goles, una cifra que hasta ahora representaba el mayor botín individual de un jugador del Submarino en una Copa del Mundo. Sin embargo, aquellos cuatro tantos dependieron exclusivamente del extremo ruso.

En Qatar 2022, la aportación goleadora volvió a ser mucho más discreta. El Villarreal estuvo representado por jugadores como Pau Torres o Juan Foyth, sin contar con un guardameta como Gero Rulli, pero ninguno consiguió ver puerta durante el campeonato.

La gran diferencia de 2026 no es solo el volumen de goles, sino el reparto. Tres futbolistas distintos han contribuido al récord: Pépé y Gueye con dos tantos cada uno y Freeman con uno. Esa producción colectiva permite al Villarreal alcanzar los cinco goles, superando cualquier registro anterior del club en una misma edición mundialista. Y todavía queda tiempo para mejorar este registro toda vez que todos ellos estarán en las eliminatorias.