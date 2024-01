La mejor primera vuelta albinegra de la historia

LEER MÁS Schreuder a un paso de superar el récord de Oltra

Con su peleada victoria ante el Algeciras (2-1), el equipo de la capital de La Plana se proclama campeón de invierno del grupo II de Primera RFEF. Una victoria que le permite, gracias al empate del Ibiza, liderar en solitario la categoría.

Con los 46 puntos cosechados los de Schreuder firman la mejor primera vuelta de su historia después de conseguir 15 victorias y solo cosechar tres derrotas. Y es que cabe recordar que, hasta la fecha, esta correspondía a la que firmaran en la campaña 2002/03 con el valenciano José Luís Oltra en la banca , cuando consiguieron 43 puntos.

Además, el Castellón es el mejor local de las principales categorías del fútbol español al contar por victorias todos los partidos ligueros que ha jugado esta temporada en el estadio Castalia. Y es que ha ganado los diez partidos que ha jugado ante su afición. De los 44 goles que ha anotado en la primera vuelta, 30 han sido en Castalia, con lo que suma una media goleadora de 3 goles por partido jugado como local. Solo el Girona ha marcado más goles esta temporada que el Castellón.

Schreuder inconformista

Dick Schreuder en Onda Cero | Onda Cero

Pese a la victoria, el técnico neerlandés del conjunto albinegro , Dick Schreuder, se mostró exigente y afirmó que no le gustó el juego de su equipo: «Después del 2-1 hemos dado demasiadas oportunidades al rival. Alberto y Chririno corrían hacia atrás y no hacia adelante. Hemos tenido problemas a balón parado, lo mismo digo de Dani Villahermosa y Julio Gracia. Gonzalo también ha regalado un balón en el último minuto. Estoy contento con el balance global de la primera vuelta pero esta no es mi forma de jugar»,