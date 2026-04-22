Marcelino: "Hay unos tiempos que cumplir a la hora de confirmar el futuro"

Con el futuro del banquillo del Villarreal por confirmar y en medio de una semana en la que el nombre de Iñigo Pérez ha surgido con fuerza, Marcelino aseguró que este se conocerá cuando el club certifique el objetivo de la Champions. El técnico asturiano ve “normal” que se especule con nombres y que eso no le afecta.

Futuro y posible llegada de Iñigo Pérez: “Como dijo el presidente, hay unos tiempos que cumplir y nuestros tiempos se cumplirán cuando se logre el objetivo. En esta situación es lógico que surjan nombres, pero lo tenemos interiorizado, no nos genera ningún problema. Es normal que haya información y que se especule. No voy a hablar de un compañero, no es mi labor. Si se hace realidad, ya dirá el club porque lo ha elegido en caso de que no continuemos”.

Baja de Comesaña y opción para Parejo: "Salvo Logan lesionado y a Santi por sanción, tenemos a todos los jugadores disponibles. Más o menos sí que tengo decidido quién va a jugar. A Parejo le veo muy bien y entrenando con normalidad. Dani es un jugador excelente que aún le queda mucho fútbol que demostrar. Es normal que con la edad no tenga la misma continuidad, pero su talento y trabajo no tiene dudas".

Pocos cambios: “Después de un partido bueno, lo normal es que no haya muchos cambios. En este caso algún cambio va a haber, el de Santi es obligatorio. Intentaremos poner el mejor equipo posible para ganar. Sabemos en la posición tan privilegiada en la que estamos, y queremos seguir ganando. Venimos de una segunda vuelta siendo más irregulares que la primera, pero es un equipo ganador, que hace fútbol”.

La segunda vuelta cuesta más: “Es por muchos factores. En este equipo hay que tener en cuenta toda la competición que lleva encima y quiero resaltar el gran mérito que tiene todo lo que estamos haciendo. El mérito del Villarreal es enorme. Hay que dar las gracias y la enhorabuena a estos futbolistas, que nos hacen tener 62 puntos, sacar 4 puntos al At. Madrid y 15 puntos al Betis antes de esta jornada. Estamos ante una temporada histórica que queremos seguir cerrando. Ver la regularidad que tenemos en liga, tiene un gran mérito. Las segundas vueltas siempre son más complicadas, donde hay gran cantidad de equipos implicados. El Oviedo ahora, ante sus últimos resultados, cree que se puede salvar”.

Objetivo muy cerca “Estamos muy cerquita. La mejor forma de confirmarlo es pensar en el partido, lo que nos va a exigir este partido. La Champions la tenemos muy cerca. También está la posibilidad de ser terceros, y ganar en Oviedo significa estar en esa tercera plaza. Ese es el objetivo en el que estamos”.