El Castellón brilla ante otro rival directo

El Castellón ha dado otra muestra de poderío ofensivo en su enfrentamiento ante el Burgos y ha logrado la victoria por 3-1 para seguir muy fuerte en la pelea por el ascenso.

La victoria frente a los burgaleses tiene valor añadido por ser un rival directo en la lucha por subir a Primera. Con su triunfo, los orelluts han superado al conjunto castellano en la tabla y le ganan el golaveraje.

No ha sido sencillo el triunfo del conjunto de Pablo Hernández. Empezaron bien los de la Plana marcando un gol rápido a través de Camara, pero empató el Burgos en un penalti cometido por Alberto por mano dentro del área.

A raíz del tanto visitante, los de Luis Miguel Ramis empezaron a poner en serios problemas al Castellón en sus acciones de transición, creando varias ocasiones de peligro.

Pero en la media hora final, el equipo castellonense aceleró con los cambios ofensivos que introdujo Pablo Hernández y aprovechó que su rival se echó muy atrás, marcando en la recta final por medio de Calatrava y Mabil.

Con este triunfo, el Castellón se mantiene en zona de promoción, a tres puntos del ascenso directo, antes de enfrentarse a otro rival directo, el Málaga.