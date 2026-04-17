Pablo Hernández apuesta por Castalia

El CD Castellón disputa mañana el primero de los partidos con lo que afrontarán la recta final de la temporada campeonato en Segunda División. Los albinegros reciben a un rival directo como es el Burgos (sábado 18:30h Castalia) , en un encuentro en el que pondrán en juego parte de sus opciones de ascenso

El técnico castellonense, Pablo Hernández, ha indicado este viernes en rueda de prensa que los cuatro partidos que restan en Castalia "tienen que ser determinantes”. El equipo de la Plana quiere continuar en puestos de promoción de ascenso y el preparador marcó la receta que le llevó a ganar los dos últimos encuentros en el estadio SkyFi Castalia ante Almería y Granada: “Los últimos partidos en casa hemos visto puerta, hemos sido capaces de ganar y es la línea que tenemos que intentar seguir”, dijo ante los medios.

Dee la misma forma se refirió al enrachado rival al que se medirán mañana: “Tenemos un rival importante enfrente, que está haciendo muy bien las cosas, tiene muy claro a lo que juega y hace muchas cosas bien. Tal vez no haga nada especial o parece que no haga nada especial, pero sabe jugar muy bien a lo que quiere jugar”, apuntó Pablo, antes de resaltar que es "un equipo que defiende muy bien, defiende muy junto”.

Por lo tanto, es un encuentro entre dos rivales directos, con lo que son “tres puntos importantes” y lo afronta con la intención de “crear muchas ocasiones” como hizo en los últimos duelos, aunque en el caso del partido ante el Mirandés no lo aprovechó, con varias oportunidades para que Ousmane Camara pudiera haber sentenciado cuando iba 0-2, antes del empate a dos final. “El otro día, después del partido, -Ousmane Camara- pidió perdón porque había fallado esas ocasiones, pero ya le dijimos que no tenía que pedir perdón, que esto es de todos”, desveló.