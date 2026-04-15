Castalia marca el rumbo a Primera

Castalia siempre ha sido sinónimo de fortaleza para el CD Castellón y, con más motivo, ha de serlo en esta recta final de temporada. Los albinegros en plena carrera por el ascenso, reciben este próximo fin de semana la visita de un rival directo como es el Burgos. El primero de los cuatro partidos que les quedan por disputar en su feudo en esta recta final de temporada y que pueden ser decisivos para el resultado final de la temporada.

El duelo ante el cuadro burgalés precederá la lista de tres más que les enfrentará a Córdoba, Cádiz y Eibar, este último en jornada de horario unificado que promete fuertes emociones . Una ventaja respecto a muchos de sus competidores ya que la mayoría de candidatos tienen más partidos a domicilio que en casa. Se trata de Rácing, Málaga, Burgos, Las Palmas y Eibar, que disputarán tres encuentros en su estadio y cuatro fuera. Los que afrontan cuatro choques en su feudo son el propio Castellón, Almería y Deportivo.

Hasta la fecha el Castellón se ha mostrado como un equipo muy serio como local, y es que, no en vano, los de La Plana son el quinto mejor local del campeonato con 11 victorias en 17 partidos siendo superados tan sólo por Eibar, Racing, Almería y Málaga. Ahora necesitan echar el resto para buscar un pleno que afiance sus opciones de ascenso.

El primer paso deberán darlo este próximo sábado (18:30) ante un enrachado Burgos. Y es que si logran la victoria , superarán en un punto a los de Ramis toda vez que que tendrán el golaveraje favor tras el empate que ambos firmaron en la primera vuelta.