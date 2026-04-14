El Castellón afronta dos jornadas de duelos directos

Tras el empate en Miranda del Ebro en un partido donde los hombres de Pablo Hernández dejaron escapara una renta de dos goles, el Castellón regresa a Castalia este próximo fin de semana para arrancar una seguidilla de dos partidos consecutivos ante rivales directos como son el Burgos y el Málaga. Dos jornadas clave para encarar la recta final de la liga bien situados de cara a un esprint final que se promete de los más emocionante.

Con la tabla clasificatoria al rojo vivo en su parte alta, los castellonenses recibirán el sábado al Burgos desde las 18:30 h en un duelo de la máxima. Con 58 puntos los de la capital de La Plana cierran las plazas de playoff, mientras que el cuadro castellano leonés suma dos puntos más. Una victoria albinegra les permitiría superar a su rival y acercarse a un ascenso directo que está a tan sólo tres puntos.

Una semana después viajarán a la Costa del Sol para medirse al Málaga el sábado 25 desde las 21 h en la Rosaleda. El cuadro malacitano, como el Burgos, suma igualmente 60 unidades en la clasificación, por lo que será otro partido de máxima trascendencia para ambos. Después de estos dos partidos, restarán las últimas cinco jornadas donde el Castellón se enfrentará como local a Córdoba, Cádiz y Eibar, mientras a viajará a Ceuta y Huesca

Como no puede ser de otra forma se espera un ambiente de gala en Castalia para este próximo sábado. El presidente, Bob Voulgaris, hacía un llamamiento tras el empate ante el Mirandés: "No fue nuestro mejor partido, pero la próxima semana es otra oportunidad para ser geniales. Disfrutemos el camino y apoyemos al equipo", comentaba en su redes sociales