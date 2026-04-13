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Un punto con sabor amargo para el Castellón

Los albinegros empatan a dos ante el Mirandés después de adelantarse por 0-2

ondacero.es

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Un punto con sabor amargo para el Castellón
Un punto con sabor amargo para el Castellón | LaLiga

El Castellón no ha podido pasar del empate a dos en el feudo del Mirandés, uno de los equipos de la cola clasificatoria en Segunda División en un partido que los albinegros dominaron con claridad durante muchos minutos y en el que se adelantaron por 0-2 en la primera parte.

El conjunto albinegro marcó por medio de Jakobsen y Calatrava y dispuso de opciones claras para ampliar la renta con varios goles más, pero encajó el 1-2 en el minuto 54, lo que metió en el partido al Mirandés y provocó dudas en los orelluts.

Los castellanos igualaron en el minuto 65 y seguidamente el Castellón sufrió la expulsión de Mellot, lo que le obligó jugar con un hombre menos la recta final del partido.

El equipo de la Plana no se echó atrás y buscó la victoria pese a la inferioridad numérica, pero las mejores ocasiones correspondieron al Mirandés, que pudo marcar cerca del final con dos ocasiones clamorosas que salvó de forma providencial Matthys.

Pese a no ganar, los castellonenses siguen en zona de play off de ascenso y se acercan a tres puntos de la segunda posición antes de recibir a un rival directo como el Burgos.

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