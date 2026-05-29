El Villarreal apuesta por Carlos Romero: renueva hasta 2031

El primer "fichaje del Villarreal ya es una realidad. El equipo amarillo se ha asegurado la continuidad de uno de los laterales con más proyección del fútbol español como es Carlos Romero con la renovación del futbolista hasta el año 2031. El canterano regresa al “submarino” tras su cesión al Espanyol y lo hace con un nuevo estatus dentro del plantel amarillo . De esta forma prolonga dos temporadas más su vinculación con el club amarillo, que expiraba en 2029.

La entidad amarilla ha confirmado que el futbolista formará parte de la plantilla del primer equipo del Villarreal CF durante la próxima campaña 2026/27. De esta forma el de Romero se puede considerar el primer “fichaje” para el próximo curso. Un apuesta fuerte ya que el lateral valenciano suplirá la marcha de un jugador tan importante como es Alfonso Pedraza

En su anuncio oficial el club vila-realense ha definido a Romero como “uno de los mejores defensas de LALIGA”. Especialmente tras su impresionante desempeño en la última campaña con los blanquiazules, en la que se convirtió en uno de los grandes nombres propios de la competición. Durante su cesión al RCD Espanyol, Romero se ha destapado como uno de los mejores en su puesto. 71 partidos en dos temporadas y ocho goles (seis en la última)

El defensa valenciano dio el salto a la élite con el Villarreal B, con el que jugó dos campañas en Segunda División. En su proceso de formación, Romero también militó en el Juvenil A y en el Villarreal C, después de recalar en la Cantera Grogueta en 2019 procedente del Juvenil del Torre Levante. Con el primer equipo llegó a disputar ocho partidos durante la temporada 23/24