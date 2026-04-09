Arrancan "Los juegos del hambre" en LaLiga Hypermotion

LaLiga Hypermotion, nombre comercial que esta temporada recibe la segunda categoría del fútbol español, destaca cada año por su tremenda igualdad y por el gran número de equipos que pelean por el ascenso. Pero pocas veces la pelea ha estado tan ajustada como en la actual campaña.

La realidad es que una diferencia de puntos tan corta entre el primero y el octavo sólo se ha dado dos veces en los últimos diez años a estas alturas de temporada. En el curso 23-24, cuando ocho puntos separaban al Leganés (líder) y al Sporting (octavo) y en la 17-18, con el Sporting como primer clasificado y el Oviedo en el puesto ocho de la tabla. Son los puntos que ahora separan al Racing de Santander del Eibar. Y en medio, el CD Castellón, a tan solo cuatro del ascenso directo.

Hasta 12 duelos directos decidirán en gran parte quiénes ascienden y quiénes se lo juegan todo en el playoff . Sin ir más lejos esta próxima jornada, se disputarán los duelos Racing-Almería y Málaga-Las Palmas. En próximas fechas a los ya mencionados habrá que añadir un Burgos-Almería, un Málaga-Racing, un Almería-Málaga, un Málaga-Castellón, un Almería-Las Palmas, un Castellón-Eibar, un Burgos-Dépor, un Eibar-Málaga, un Dépor-Las Palmas y un Castellón-Burgos.

Una jornada propicia

Vaya por delante que esta afirmación vale tanto para el Castellón como para cualquiera de los implicados, pero la victoria este fin de semana (y en las siguientes) tiene premio añadido. En caso de que los de Pablo Hernández se impongan al Mirandés este próximo domingo, quedarán a tiro de piedra del ascenso directo dado que se miden los dos primeros de la tabla: Racing y Almería

En el mejor de los casos los de la capital de La Plana podrían acabar la jornada a tan sólo un punto de las dos primeras plazas, aunque para ello debería dares la carambola de que el Almería pierda y y el Deportivo no gane en su visita a Huesca