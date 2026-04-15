El éxito del Atlético llena las arcas del Villarreal

En el seno del Villarreal CF tiene muy claro con quien van en dos de las finales que quedan por disputarse (Copa y Champions) esta temporada. Y es que la dirigencia amarilla tiene varios "millones" de motivos para sentarse cómodamente en el sillón con la bufanda Atlética en el cuello.

La realidad es que, a pesar a las tiranteces que por momentos han existido entre ambas entidades, la relación entre el Atlético y el Villarreal ha sido fructífera para ambas entidades a lo largo de los años. El club colchonero ha fichado a jugadores destacados como Diego Godín, Forlán o, más recientemente, Sorloth y Alex Baena, mientras que el Villarreal ha crecido económicamente gracias a dichos traspasos. Y esta temporada no va a ser una excepción, tanto que los éxitos deportivos colchoneros pueden representar un significativo pellizco de varios millones de euros para la entidad castellonense.

Gracias a las variables incluidas en su momento por los traspasos de Sorloth y Baena, la entidad azulejera ya ha percibido este año más de cinco millones de euros, cantidad que irá en aumento hasta final de temporada. Todo ello en base al rendimiento individual de los dos ex y del colectivo del Atlético. Una cifra que esta misma semana puede ampliarse en un millón más si los madrileños levantan la copa el próximo sábado.

Pero el gran ingreso amarillo puede llegar en Champions, donde la clasificación de los de Simeone para la semifinal abre la puerta a que las arcas puedan obtener un importante ingreso. Y es que, en caso de que los colchoneros ganen la Champions, el Villarreal cobraría cinco millones más de euros. Eso es, en conjunto en base a rendimientos individuales y colectivos, cantidades que pueden superar los 12 millones de euros esta temporada y que servirán para paliar la falta de ingresos que la mala Champions amarilla significó esta temporada

Variables que se cumplen

Baena y Sorloth celebran un gol en La Cerámica | Villarreal CF

Todos ello es gracias a las variables que en su día se negociaron en las ventas de ambos futbolistas. En el caso de Baena (cuya cláusula era de 55 millones), el Atlético pagó un fijo de 42 millones más ocho en variables asequibles (mantenerse en Primera, partidos jugados, goles, etc). De la misma forma podían llegar hasta cinco más en función de títulos, como ahora puede ser el caso: la idea era que, con los años, el Atlético acabara pagando los 55 de la cláusula.

Con respecto a Sorloth, el Villarreal ingresó 32 millones fijos por la venta de delantero toda vez que las variables llegaban a los 10 millones (algunas de muy difícil consecución), además de guardarse un 20% de la plusvalía de una futura venta durante las dos primeras temporadas