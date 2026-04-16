Roberto Bautista anuncia su retirada a final de temporada: adiós a una leyenda del deporte castellonense

El tenista Roberto Bautista se despedirá del tenis profesional a la conclusión de esta temporada, según ha anunciado en sus redes sociales, poniendo fin a más de 20 años en el circuito profesional.

El castellonense de 38 años, que se ha visto afectado por lesiones importantes en los últimos años, pondrá el epílogo a una brillante carrera en la que destacan los 12 títulos oficiales que ha conquistado y su presencia en el top-10 del ranking mundial.

Bautista destacó desde muy joven como uno de los grandes talentos del tenis español. Antes de irrumpir en el circuito ya destacaba por su buena mano y los grandes recursos técnicos que atesoraba. En agosto de 2012, con 24 años, alcanzó un hito importante llegando al top-100 del ranking mundial, lo que le permitió acceder a la mayoría de cuadros importantes del calendario de la ATP.

Nada más dar ese salto, Bautista demostró que tenía sitio en ese grupo selecto, pues cinco meses después logró su primera victoria ante un top-10 después de imponerse a Tomas Berdych, entonces número 6 del mundo.

Al año siguiente, en 2014, Bautista conquistó su primer título, ganando en la hierba de 's-Hertogenbosch. Ese año también ganó en la tierra batida de Stuttgart. Estos resultados le permitieron situarse en el top-20 del ranking mundial. Desde junio de 2014, Bautista se mantuvo entre los 30 mejores del circuito de forma ininterrumpida durante nueve años, lo que da idea de su regularidad.

No era casualidad. Bautista estaba provisto de grandes recursos, destacando su derecha plana, su solidez de fondo y una cabeza muy estable. Sus cualidades le convertían en un jugador muy duro contra cualquier rival, incluido el entonces número uno del mundo, Novak Djokovic, al que el castellonense derrotó en tres ocasiones.

Finalista de Masters 1000 y semifinalista de Grand Slam

El mejor triunfo de Bautista frente al serbio llegó en semifinales del Masters 1000 de Shanghái, lo que le permitió alcanzar su mejor logro en un torneo de esta categoría, cayendo en la final ante otra leyenda, Andy Murray, que entonces se encontraba en la mejor fase de su carrera.

Tres años después, en 2019, Bautista irrumpió en el top-10 mundial por primera vez, logrando acabar esa temporada en el puesto 9 de la clasificación. Se quedó a un solo puesto de poder debutar en la Copa de Maestros de Londres. Su brillante temporada tuvo como uno de los momentos potentes la semifinal que alcanzó en Wimbledon, mejor resultado que logró en un Grand Slam. Ese mismo año, el castellonense ayudó a España a conquistar la Copa Davis con una emotiva y brillante participación en la final frente a Canadá, justo después de regresar del entierro de su padre.

Bautista ha logrado estos éxitos en la mejor época de la historia del tenis, coincidiendo con la mejor versión de figuras como Roger Federer, Rafael Nadal y los citados Djokovic y Murray. Lo ha hecho sin contar con los medios de otros jugadores. El sacrificio de su familia y su determinación por triunfar en el tenis le han permitido convertirse en una leyenda del deporte castellonense.