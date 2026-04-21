La cantera del Villarreal llega pisando fuerte

A estas alturas no caben dudas de que gran parte del éxito del proyecto deportivo del Villarreal, recae en su cantera. Y no hace falta echar la vista atrás hasta los tiempos de los Cazorla o Bruno Soriano, estandartes en su momento, para confirmar la rentabilidad de ésta en tiempos mucho más recientes. Y es ahora, cuando se ha confirmado otra “camada” más que prometedora de jóvenes futbolistas, cuando el club quiere aprovechar para seguir con una apuesta que, con la paciencia justa, ha sido sinónimo de grandes beneficios.

La presente temporada ha servido para confirmar que existe un importante grupo de jugadores que viene pisando fuerte en las categorías inferiores. Prueba de ello es que los dos filiales del club están en puestos de promoción de ascenso, mientras que el juvenil se quedó a un paso de la Final Four de la Youth League . Futbolistas como Carlos Maciá, Alassane Diatta, Hugo López o Dani Budesca ya han debutado esta temporada en el primer equipo y, en algunos casos, apuntan a formar parte del plantel profesional la próxima campaña. Otros como Dani Requena (Córdoba) o Carlos Romero (Espanyol) seguirán el mismo camino tras regresar de sus cesiones.

Cabe recordar que este año ya se ha consagrado un futbolista de la casa como Pau Navarro hasta el punto de erigirse en el defensa más fiable del centro de la zaga castellonense.Y que en las últimas temporadas las grandes operaciones económicas del club han sido gracias a los traspasos de futbolistas formados en la Ciudad Deportiva. Los casos de Baena, Yeremi Pino, Jorgenssen, Pau Torres, Chukwueze o Nico Jackson son ejemplos claros de que la apuesta por las categorías inferiores es el camino a seguir. Y es que al innegable rendimiento deportivo, sus ventas han deparado sumas millonarias que superan los 150 millones de euros.

Momento de cuadrar cuentas

Pau Navarro junto a Roig | Villarreal CF

La irrupción de dichos futbolistas llega en un momento ideal para el club ya que, tras el importante gasto realizado la temporada pasada, la próxima apunta a ser una campaña en la que el club debe equilibrar sus cuentas. La mala Champions realizada impidió mejorar los ingresos de la entidad, por lo que se espera un gasto mucho menor en fichajes este verano para no comprometer la economía futura.

Las oportunidad de incorporar varios jugadores que han demostrado su calidad sin necesidad de desembolsos, es la mejor noticia en ese sentido para el club de La Plana