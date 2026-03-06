Marcelino: "De mi futuro ya hablaremos a final de temporada"

Marcelino espera un partido complicado este próximo domingo pese a la diferencia clasificatoria entre el Villarreal y el Elche. Los amarillos aspiran a lograr el pleno de victorias en los derbis valencianos esta temporada. El asturiano confirmó el regreso de Gerard Moreno y la ausencia de Ayoze

Sobre su futuro: “Ya lo dijo el director deportivo: se ha decidido posponer una solución a final de temporada y así será. Además, quiero aclarar que en 23 años de profesional nunca he pedido ni firmado un contrato de más de dos años. Me gustaría que la información se contrastara para que tenga rigor. Ahora mismo especular con el futuro del entrenador desvía la atención. Lo importante es centrarnos en el objetivo del equipo, que es muy difícil y sería histórico. Hay que centrarse en ganar al Elche y seguir sumando puntos”

¿Qué representa Gerard para el equipo?: “Gerard, a su mejor nivel, es un futbolista muy importante. Lo que ocurre es que estas últimas temporadas las lesiones importantes no le han permitido adquirir la regularidad. Yo siempre creo en la labor del equipo, no en que un futbolista sea capaz de hacer mejor a un equipo, sino en que el equipo sea capaz de hacer progresar individualmente a cada uno de los futbolistas. Si está Gerard nos aporta en una zona del campo unas características que no tienen otros futbolistas que juegan en esa posición, como puede ser Ayoze o Nico (Pépé)”

El Elche no ha cambiado pese a la racha: “Yo creo que no. Cuando se cumple un periodo largo sin ganar siempre hay más probabilidades de que se rompa esa dinámica. Mi sensación es que el Elche es un equipo muy similar. Los resultados han sido muy ajustados y han empatado mucho, y eso castiga a nivel clasificatorio. Pero sigue siendo el mismo equipo atrevido, vertical, con juego asociativo. Tiene tres delanteros que suman muchos goles, futbolistas que se incorporan desde segunda línea, velocidad por fuera y posesiones muy altas. Además, cuando no tiene el balón defiende con marcaje individual, lo que te obliga constantemente a tomar decisiones. En ataque tienen futbolistas ágiles, rápidos, con buena técnica, y delanteros que siempre han metido goles”

Como ve el derbi: “Yo lo veo como un partido entre dos equipos que quieren ganar. Uno necesita seguir en su posición o asaltar la que le antecede, y el otro quiere separarse de las posiciones peligrosas que llevan al descenso. Cada uno intentará ganar con sus armas. Será un partido de mucha dificultad, igualado. Jugamos en casa y esperamos ganar, pero sabemos de la dificultad que nos va a ofrecer el rival, porque allí también nos generaron peligro y hubo fases del partido en las que sufrimos bastante”

Los cambios en defensa: “Lo que ha pasado ya está. Nosotros tenemos que pensar en el presente. El pasado sirve para reflexionar sobre lo que hemos hecho mal y lo que debemos corregir para mejorar. Tenemos que ser un equipo solvente atrás, porque eso es lo que nos hizo sumar muchísimos puntos en la primera vuelta y también la temporada pasada. Ser solventes atrás significa conceder menos ocasiones y encajar menos goles. Si eres sólido atrás, muchas veces un resultado corto te permite ganar partidos. Ese es el camino. Pero siempre debemos mejorar en todas las facetas del juego, tanto defensiva como ofensivamente”

La apuesta por Pau: “Intentamos recurrir a aquellos que nos dan mejor rendimiento. Ser justo como entrenador siempre es complicado, porque cada uno puede interpretarlo de una manera diferente. Nosotros intentamos acertar basándonos en lo que consideramos más justo y en el rendimiento”

¿Qué les exigirá el Elche?: “Nos va a exigir defender bien y tener criterio ofensivo. El marcaje individual en todo el campo del rival te obliga a tomar decisiones constantes y a tener movilidad.Cuando tienes el balón tienes que elegir bien la solución. Ellos suelen tener posesiones largas, así que tendremos que defender bien y atacar con criterio. Y luego la contundencia en las áreas determina el resultado”

La pérdida de balón en Barcelona que costó el gol: “El fútbol es un deporte colectivo. La buena toma de decisiones del poseedor del balón y la movilidad del resto de los jugadores es lo que da continuidad al juego. Un centrocampista tiene que querer el balón, girar y elegir bien. Los buenos futbolistas hacen la mayoría de las cosas bien, pero también cometen errores. Para eso están los demás compañeros, para ayudar y solucionar esas situaciones. El error forma parte del juego y nunca se puede responsabilizar una derrota a una sola acción.