Marcelino:" El del Athletic es un partido muy importante para la pelea por Europa"

El Villarreal afronta siete días frenéticos en los que se medirán a tres rivales de Champions como son el Athletic, la Juve y el Real Madrid. Para el técnico el partido ante los vascos es “muy importante” dada la rivalidad entre ambos por alcanzar una plaza europea. Espera un encuentro igualado en el que será clave no bajar la producción ofensiva mostrada hasta la fecha.

Recuperar lesionados: “Estamos pendientes de Santi (Comesaña). Illias creemos que va a estar, porque ha entrenado con normalidad ya dos días. Santi ha estado en parte del entreno, aunque no queremos arriesgar en exceso. Gerard está un proceso final de recuperación y está cerca de incorporarse al equipo”.

Calendario exigente: “Afortunadamente jugamos estos partidos. Es mucho más bonito jugar esto cada tres días, estar luchando por los puestos altos en LaLiga y jugar la mejor competición de clubes del mundo. Es un orgullo para mí entrenar a estos futbolistas y una satisfacción el rendimiento que están ofreciendo. El próximo es muy importante para luchar por la parte alta de la tabla. Ganamos los dos primeros de la semana y vamos a ver si podemos cerrar la semana con nueve puntos, que sería magnífico”.

Amplitud de plantilla: “Vamos viendo las cargas de trabajo, tratamos de tener la máxima información posible para evitar lesiones y ganar el máximo número de partidos. Mezclamos futbolistas y el resultado es magnífico. Es la clave. Anteponer cada uno la calidad a la cantidad de minutos. Este mes de octubre es importante para ver nuestra respuesta y nivel competitivo. Ahora vamos a estar, antes de Champions, una situación como la que vivimos ya ante el Atlético, que pudo ser mejor”.

Sobre el Athletic: “Ellos pudieron cosechar resultados diferentes a los que tuvieron en los últimos partidos donde no ganaron, pero también en los primeros donde lograron victorias. Pero son un equipo super competitivo, al que es difícil hacerle gol y con argumentos ofensivos de primer nivel. Nos va a exigir defender extremadamente bien, correr al contraataque, buen juego de posición y tener acierto en un partido que será igualado. Estamos generando muchas ocasiones y es el camino a seguir. La senda que llevamos nos hace ser optimistas. Es un buen partido y un buen horario para que la gente llene el campo y disfrute de un gran partido”.

No pensar en lo que viene después: “Vamos al día. Tenemos una ligera ventajilla porque tener cuatro días entre partidos es muy importante. Tenemos que pensar que este partido es muy importante, mucho. LaLiga es obligación, la Champions es la excitación y disfrute. Pero para disfrutar hay que competir, que es a lo que nos lleva LaLiga”.

Porteros: “Lo mejor es tener rendimiento, independientemente del cómo. El escenario es que hay tres porteros en los que tenemos plena confianza. En mi trayectoria, menos seis meses en Huelva, por primera vez tengo tres porteros de entidad y buscaremos que todos se sientan importantes. Dos pelean por un puesto, pero Diego está trabajando bien. Está un poco por detrás ahora, pero eso es en septiembre. Veremos luego”.

Buen trabajo defensivo: “Veo al equipo bien atrás porque nos generan poco. Es verdad que, ante Osasuna, aunque encajamos por un penalti evitable, hubo errores que tengo la seguridad que no se van a repetir, que son puntuales. El rival apenas nos hace ocasiones. El Sevilla en el primer tiempo no creo ninguna. Y luego nos metieron un gol y sólo un par de ocasiones. Es una gran virtud y estamos concediendo pocos goles y disparos al rival”.