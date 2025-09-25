VILLARREAL CF

El Villarreal busca su octava victoria consecutiva en casa

Los amarillos aspiran a igualar su récord de triunfos seguidos en La Cerámica en su duelo frente al Athletic

ondacero.es

Vila-real |

Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles de la victoria frente a Osasuna
Los jugadores del Villarreal celebran uno de los goles de la victoria frente a Osasuna | LaLiga

El Villarreal igualará, en caso de imponerse en La Cerámica al Athletic Club en la próxima jornada, el récord histórico de victorias consecutivas del club en LaLiga.

El conjunto dirigido por Marcelino acumula siete triunfos consecutivos, cuatro los consiguió en el tramo final de la temporada pasada y los otros tres los ha sumado en el arranque de la presente campaña.

De hecho, el equipo vila-realense no pierde en su estadio desde que cayera el pasado mes de marzo ante el Real Madrid por 1-2 y la última vez que dejó escapar puntos fue el empate ante la Real Sociedad (2-2) en abril.

La pasada campaña se impuso al Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2), mientras que en la actual ha doblegado a Oviedo (2-0), Girona (5-0) y Osasuna (2-1).

Para encontrar la mejor racha del equipo hay que remontarse al curso 2014-2015, cuando fue capaz de encadenar ocho triunfos seguidos entre las jornadas 12 y 26.

Entonces el banquillo también lo ocupaba Marcelino y la lista de triunfos fue la siguiente: Getafe (2-1), Real Sociedad (4-0), Deportivo (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Granada (2-0), Eibar (1-0) y Celta (4-1).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer