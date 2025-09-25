El Villarreal busca su octava victoria consecutiva en casa

El Villarreal igualará, en caso de imponerse en La Cerámica al Athletic Club en la próxima jornada, el récord histórico de victorias consecutivas del club en LaLiga.

El conjunto dirigido por Marcelino acumula siete triunfos consecutivos, cuatro los consiguió en el tramo final de la temporada pasada y los otros tres los ha sumado en el arranque de la presente campaña.

De hecho, el equipo vila-realense no pierde en su estadio desde que cayera el pasado mes de marzo ante el Real Madrid por 1-2 y la última vez que dejó escapar puntos fue el empate ante la Real Sociedad (2-2) en abril.

La pasada campaña se impuso al Espanyol (1-0), Osasuna (4-2), Leganés (3-0) y Sevilla (4-2), mientras que en la actual ha doblegado a Oviedo (2-0), Girona (5-0) y Osasuna (2-1).

Para encontrar la mejor racha del equipo hay que remontarse al curso 2014-2015, cuando fue capaz de encadenar ocho triunfos seguidos entre las jornadas 12 y 26.

Entonces el banquillo también lo ocupaba Marcelino y la lista de triunfos fue la siguiente: Getafe (2-1), Real Sociedad (4-0), Deportivo (3-0), Athletic (2-0), Levante (1-0), Granada (2-0), Eibar (1-0) y Celta (4-1).