Marcelino destaca un campo "impropio" como principal dificultad copera

El Villarreal juega este miércoles en Lebrija (21:00)h ante el CD Antoniano. El equipo amarillo tiene ante sí el reto de evitar otro ridículo copero ante un rival de tres categorías menos. Los amarillos viajan a Lebrija para medirse a un Antoniano que basa parte de sus opciones en la dificultad que entraña un terreno de juego muy alejado del habitual en el fútbol profesional. Marcelino asegura que prescindirá de algunos futbolistas para evitar lesiones por esta circunstancia.

Expectante: “Estoy expectante porque las dos experiencias que llevo aquí desde que llegamos no son para ser muy optimista. Nos cabe la duda. El partido va a ser muy complicado y va a depender de la motivación propia que pongamos. El campo es impropio para el fútbol profesional y hay que adaptarse. La Federación ha estimado oportuno jugar allí y hay que hacerlo. Es hierba sintética pero no nueva generación, de dimensiones reducidas y de dificultad máxima. La superioridad que tenemos se iguala por las condiciones del juego. Habrá que darle al botoncito y trabajarlo. Brillante no va a ser, prevalecerá la eficacia y el resultado para pasar a la siguiente ronda. Es la oportunidad de ganar un título en seis partidos”.

Buena dinámica: "Se puede ganar o perder y hay días buenos y malos, pero a un equipo lo marca su dinámica. Si estamos a dos del líder es porque estamos haciendo bien las cosas, pero podemos tener días malos. Queremos pasar, pero el escenario nos lleva a la dificultad. Tenemos la obligación y ellos la ilusión. Ya eliminaron al Castellón y sueñan con hacerlo con un Primera"

¿Tiene la Copa más peso por la Champions?: “Distingo las competiciones y lo que pasa en una no condiciona la otra. Nos ha tocado el peor rival posible que podía tocarnos, pero hay que ganar porque somos el equipo superior. Ante el Pafos nos faltó motivación suficiente y hay que meterse en la cabeza como jugar en ese escenario y que lo importante es ganar. Es imposible hacerlo con brillantez".

Estadio del CD Antoniano | CD Castellón

Sobre el rival: “Espero un rival supermotivado, que en su campo es muy solvente, que domina en su campo la superficie y distancias. Como local es uno de los mejores de su grupo. De un saque de banda puede llegar un gol, habrá parones constantes y poca continuidad porque las distancias obligan a ello".

Sobre el once: “Hay que hacer una valoración de todo, como siempre. Queremos ganar. Hay jugadores a los que por la superficie los expondríamos en exceso. Pero hay argumentos y futbolistas de sobra. Pero queremos evitar lesiones. Si hay jugadores con molestias de rodilla hay que saber que jugamos sobre una maqueta durísima con asfalta debajo. Pensaremos en todo ello pero apostando por un equipo competitivo para romper la mala dinámica en Copa”.

¿Deberían jugar todos los equipos esta ronda?: “A mí no me corresponde eso. Sabemos que está así. Si hubiésemos quedado cuartos no jugaríamos esta ronda. Es más importante analizar el escenario y saber si reúne las características adecuadas para jugar. No es injusto porque todo el mundo no lo ha aceptado”