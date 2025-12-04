El Castellón negocia para que Cipenga se pierda un solo partido antes de ir a la Copa de África

El Castellón negocia con la federación de la República Democrática del Congo para que su jugador Brian Cipenga se incorpore más tarde a la concentración de su selección para que solo se pierda un partido antes de la Copa África.

Cipenga está citado para sumarse a la convocatoria de su selección el 14 de diciembre, con lo que se perdería el encuentro de la jornada 18 ante el Mirandés que disputa el Castellón el lunes 15, además del que jugará en Cádiz el día 21 de ese mismo mes.

Fuentes del club confirmaron a EFE que tratan de que se permita a Cipenga unirse a sus compañeros el día 16 para así poder contar con el extremo de cara al encuentro ante el Mirandés.

El equipo congoleño se medirá en la fase de grupos de la Copa África a Benín, Senegal y Botsuana. La primera jornada la disputará el 23 de diciembre, la segunda el 27 y la tercera el martes 30 de diciembre.