Los "nuevos" ya ganan partidos en el Villarreal

El Villarreal sumó en Sevilla su segunda victoria consecutiva en Liga para asentarse en la tabla clasificatoria como tercer clasificado. Tras seis jornadas los amarillos están tan sólo por debajo del Real Madrid y de FC Barcelona. Y en gran parte ha sido gracias a la decisiva aportación de sus últimas incorporaciones, todas ellas claves en las últimas victorias amarillas .

Ante Osasuna, el pasado fin de semana, los de La Plana se impusieron en La Cerámica por dos tantos a uno. El primer gol llegó tras una jugada individual de Oliwaseyi que acabó rebotando en Gueyé antes de colarse en al portería. Posteriormente una asistencia de Solomon acabó siendo rematada por el georgiano Mikautadze para completar la remontada y que los puntos se quedasen en Vila-real...

Ante el Sevilla se repetirían los protagonistas . Como sucedió días atrás el canadiense Oliwaseyui abriría el marcador, esta vez sí, al rematar una jugada que acabó por significar su primer tanto como amarillo. Ya en la recta final de partido, de nuevo Mikautadze y Solomon se erigirían como protagonistas aunque invirtiendo los términos. En esta ocasión el georgiano serviría en bandeja el tanto de la victoria al israelí.

Tenas se une a la fiesta

Si en anteriores jornadas ya habían debutado todos los fichajes de la presente temporada, en el Pizjuán fue el turno del guardameta Arnau Tenas. El portero catalán disputó sus primeros minutos con la camiseta del Villarreal en lo que también fue su debut en Primera División. Y su actuación fue providencial para, con una gran parada en el tiempo de prolongación, impedir el empate del Sevilla: "Estoy feliz , muy contento por poder jugar ya con el Villarreal. Estoy muy agradecido a mis compañeros, ojala viva muchos más momentos así con esta camiseta. Los nuevos nos estamos adaptando muy bien"

El técnico Marcelino se refirió a su debut: “Creíamos que Arnau tenía que tener una oportunidad. Ha estado fenomenal y al final ha hecho una gran parada. Estamos contentos con él , como con Luiz y con Diego”