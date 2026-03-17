El juvenil de Reina quiere hacer historia en Europa

La alabada cantera del Villarreal puede escribir esta tarde una de las páginas más importantes de su historia con la clasificación para la Final Four de la Youth League, la "Champions" juvenil. Los pupilos de Pepe Reina están a tan sólo un paso de conseguirlo, si bien para ello deben superar un durísimo escollo como es el gigante del fútbol francés: el PSG.

El partido, que se disputará desde las 16 h en el Miniestadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, pondrá en juego una plaza para la fase final que se disputará el Stade de la Tuilière de Lausana (Suiza), los días 17 y 20 de abril.

Los pupilos de Pepe Reina llegan a la cita tras firmar un torneo casi inmaculado. Y es que su único tropiezo en el torneo se produjo en el partido de su debut. Y eso fue en su visita a Londres para medirse al Tottenham (5-3). Tras aquella derrota los amarillos cuentan sus partidos por triunfos, para ser uno de los mejores equipos de la competición. Futbolistas como Carlos Maciá o Hugo López ya han debutado esta temporada en Primera y son habituales en el filial de Primera RFEF.

Pero lo cierto es que les espera un hueso durísimo con la visita del equipo parisino. El equipo de Jean-François Vulliez llega tras golear con un contundente 6-1 al HJK Helsinki y con cifras ofensivas a tener muy en cuenta : 27 goles en 8 partidos. Se espera un gran ambiente en el "Miniestadi" para un duelo que ha levantado expectación entre la hinchada castellonense.