Fran Castillo quiere mantener la racha frente a un ex

Fran Castillo ha sido el gran protagonista de la victoria del Castellón frente al Celta Fortuna por 1-2 al convertir el primer gol del equipo albinegro y asistir en el segundo.

El malagueño ha tenido un estreno perfecto como titular del equipo orellut en su primera temporada en el fútbol profesional.

Ahora, el centrocampista del cuadro de la Plana tratará de seguir en esa línea en el partido de este domingo frente al Albacete, equipo al que perteneció años atrás, aunque sin debutar en su primer equipo en Liga.

"Para mí es un partido especial y ojalá pudiera meter gol otra vez y más con nuestros aficionados, que se merecen una victoria", ha comentado el centrocampista.

El Castellón ha vencido en sus dos primeros partidos a domicilio, pero aún le falta estrenar su cuenta de triunfos como local después de igualar a cero ante el Sabadell en su estreno en el SkyFi Castalia.