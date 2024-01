Coquelin toma los mandos del submarino

El veterano centrocampista está rindiendo a un nivel altísimo desde que Marcelino decidiera otorgarle los mandos del equipo tras la lesión de Parejo. Ante el Mallorca y el FC Barcelona ha firmado dos grandes actuaciones y ha sido fundamental para que el conjunto castellonense aumente su ritmo de juego.

El futbolista segura encontrarse bien: "Ha sido mucho tiempo, once meses, pero he puesto todo de mi parte y el club me ha dado todas las facilidades. Estoy contento de ayudar de nuevo al equipo. La temporada empezó muy complicada pero hemos reaccionado"

Estoy aprovechando que vuelvo a jugar y estoy esforzándose al máximo

De la misma forma, y cuestionado sobre su gran momento, el galo prefiera referirse a la fuerza del grupo: "Soy uno más, es un trabajo de todos. Hay jugadores de mucha calidad pero hay que demostrarla en el terreno de juego. Ante el Barcelona se vio que tanto los titulares como los que entraron luego aportaron mucho. Creo que estoy aprovechando que vuelvo a jugar y estoy esforzándose al máximo", comenta sobre su gran momento.

Acaba contrato en junio

Después de tres temporadas en el conjunto amarillo, el ex de Valencia y Arsenal, finaliza su vinculación con el club de La Plana este próximo verano. Con un futuro incierto después de varias temporadas marcadas por las lesiones, el jugador prefiere centrarse en el presente : "No lo pienso mucho. Salgo de una lesión muy complicada y no se que pasará. Sólo pienso en acabar bien y estoy agradecido a lo que ha hecho el Villarreal por mí"