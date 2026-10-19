El Castellón vuelve a ganar y brillar

El Castellón ha recuperado su mejor cara para imponerse por 0-3 a la UD Las Palmas en una exhibición de fútbol de los de Pablo Hernández que pudo acabar con un marcador más amplio.

Los albinegros se adelantaron en la primera parte con un gol de Suero en lanzamiento de falta directa (min. 18) y ampliaron la renta en un córner rematado por Sienra (min. 22).

En la segunda parte sentenciaron a través de Pablo Santiago para poner el definitivo 0-3 (min. 54) antes de desaprovechar un buen número de ocasiones para robustecer su ventaja.

El único punto negativo ha sido el cambio que ha tenido que hacer al descanso Pablo Hernández al quitar a su capitán Alberto Jiménez, aquejado de molestias físicas.

Con este resultado, el cuadro orellut vuelve a los puestos de ascenso y se mantiene a un solo punto de la cabeza.