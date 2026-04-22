CD Castellón: Volver a ganar lejos de Castalia en el momento clave de la temporada

El CD Castellón afronta este próximo fin de semana otro partido clave en sus aspiraciones de ascenso como será el que afrontará en la Rosaleda de Málaga. Y para ello los albinegros deberán superar a un rival importante como es el andaluz y a una complicada racha de resultados lejos de Castalia en las últimas jornadas.

La realidad es que el Castellón afronta este fin de semana una asignatura pendiente. Los de la capital de La Plana no han ganado lejos del SkyFi Castalia desde su triunfo ante el Valladolid el 8 de febrero en el José Zorrilla y ahora buscan romper esa racha frente a un rival directo en la lucha por el ascenso.

Desde aquella victoria en la Jornada 25, el equipo albinegro ha cosechado tres empates y dos derrotas lejos de su feudo. Los castellonenses empataron en Las Palmas (1-1), Albacete (1-1) y Miranda (1-1), mientras que cayeron derrotados a manos de la Real Sociedad B ((4-2) y Sporting de Gijón (4-1)

Pese a ello los de La Plana se pueden agarrar a la buena temporada que, en términos generales, han firmado como visitantes. Los números firmados por los de Pablo Hernández les convierten en el séptimo equipo que más puntos ha obtenido lejos de su feudo hasta la fecha. Cabe recordar que de las seis jornadas que quedan hasta el final de la liga regular, tres de ellas serán a domicilio con viajes a Málaga, Ceuta y Huesca . Habida cuenta la clasificación y la igualdad imperante, necesitarán gana de nuevo lejos de Castalia