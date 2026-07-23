El Castellón pierde al italiano Brignani por una lesión de ligamentos

El italiano Fabrizio Brignani, futbolista del Castellón, sufre una lesión en el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, según confirmó este jueves el club 'orellut'.

Brignani, autor de siete goles, se perderá los primeros meses de competición de la campaña 2026-2027 en LaLiga Hypermotion (Segunda) después de la lesión que sufrió "de forma fortuita" durante la sesión de entrenamiento de este miércoles, en el décimo día de la pretemporada.

El jugador albinegro deberá pasar por el quirófano, según el parte médico del Castellón, que agregó que el futbolista causa "baja y su evolución marcará su disponibilidad”.