El Castellón pide a La Liga comenzar la liga fuera por las obras de Castalia

El estadio SkyFi Castalia y sus alrededores se preparan para diversas reformas este verano, una situación que ha hecho que el CD Castellón haya pedido oficialmente a LaLiga la opción de disputar las dos primeras jornadas del campeonato lejos de casa.

Pese a no tener una respuesta oficial todavía por parte del ente futbolístico, en el Castellón ven muy factible que, como mínimo, el primer encuentro se juegue como visitante.

La necesidad de ejecutar diversas actuaciones para adaptarse a los requisitos de la competición está detrás de esta solicitud. Las principales mejoras están relacionadas con la seguridad del estadio.

Entre las actuaciones previstas figura la creación de una Unidad de Control Organizativo (UCO), que contará con un circuito cerrado de televisión, sistema de megafonía y conexiones de radio y telecomunicaciones. Este sistema de videovigilancia dispondrá de cámaras fijas y móviles de alta resolución, además de una sala de seguridad desde la que se supervisarán las labores de vigilancia, el control de accesos y la gestión de posibles emergencias.

Además, durante el verano se llevarán a cabo otras mejoras en el recinto, como la habilitación de una nueva zona VIP en Tribuna Alta, la remodelación de los vestuarios y la ampliación del gimnasio destinado a los futbolistas.

El calendario de la temporada 2026/27 se dará a conocer el martes 30 de junio en un acto que tendrá lugar en Madrid a las 19:00 horas