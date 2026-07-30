El Castellón empata ante el Girona en su tercer partido de pretemporada

El Castellón empató a tres goles frente al Girona en su tercer amistoso de pretemporada, en un partido lleno de alternativas, disputado en la ciudad deportiva del equipo rojiblanco, en Vilablareix.

El equipo de Quique Álvarez se adelantó a los cinco minutos de juego con un disparo de falta de Bryan Gil ajustado al palo, pero el conjunto visitante remontó antes del descanso con goles de Raúl Sánchez tras una gran jugada de Antonio Gala y de Álvaro García.

El Girona volvió a adelantarse con dos goles de Vladyslav Vanat en los minutos 67 y 85, pero justo después el equipo dirigido por Pablo Hernández celebró el 3-3 definitivo por mediación de Juanjo Nieto.