Castellón destaca en el Taekwon-Do ITF nacional tras una temporada de éxitos

Ambos clubes se han incorporado recientemente a la Asociación Española de Taekwon-Do ITF Unificado (AETU), con el objetivo de seguir creciendo y competir en los principales torneos nacionales e internacionales.

El TKD ITF Benicasim, dirigido por Fernando Zabini, cuenta ya con unos 200 integrantes y más de 20 instructores. Esta temporada destacó con 9 medallas en el Open Internacional de Jesolo, un cuarto puesto en el UK Open y un bronce por equipos en el Flanders Field Open de Bélgica. Además, consiguió 19 medallas en el Barletta Challenge de Italia.

Por su parte, el GEM Team, dirigido por Gema Gimeno, ha llevado el Taekwon-Do ITF a seis localidades del interior de Castellón, donde reúne a alrededor de 100 alumnos. El club logró 9 medallas en el Barletta Challenge, dos en la Benalmádena Cup y 15 podios en el Torneo Nacional de Oropesa.

Los buenos resultados consolidan a Castellón como una provincia cada vez más relevante dentro del Taekwon-Do ITF y abren la puerta a nuevos retos, como participar en grandes campeonatos y aspirar a futuras convocatorias de los equipos nacionales.

Taewkondo | Onda cero

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