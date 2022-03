La "cara B" del Villarreal le condena en liga

El Villarreal volvió a mostrar su peor cara, esa que en demasiadas ocasiones se ha visto esta temporada lejos de su estadio. Y es que si en La Cerámica los castellonenses se muestran como un equipo poderoso que atemoriza a sus rivales, lejos de ella pierde gran parte de las virtudes que le convierten en un equipo digno de ocupar plazas europeas . Y , desgraciadamente para los azulejeros, en Cádiz no fue una excepción.

El equipo entrenado por Unai Emery cosechó su sexta derrota de la temporada como visitante en liga. Una cifra que, unida a sus únicas tres victorias, le convierte en uno de los peores conjuntos de la competición a domicilio. Cuanto menos lejos de los rivales que pelean con él por los puestos europeos. Y eso es una losa que pesa demasiado a la hora de competir por los mismos objetivos . Y es que como muestra, los amarillos han sumado tan solo 14 puntos mientras que Betis a Atlético de Madrid, acumulan 10 más de visita.

En esta ocasión Unai Emery, consciente de que para pelear en dos competiciones debe apostar por su fondo de armario, apostó por introducir hasta ocho cambios en su once titular. Desde la entrada de Sergio Asenjo bajo palos, hasta la de Boulaye Dia en la punta del ataque , el once amarillo estuvo plagado de novedades. Además del zaguero y del ariete senegalés , futbolistas como Mario Gaspar (casi inédito esta temporada), Mandi, Iborra, Moi Gómez y Chukwueze regresaron a la titularidad. Pero en el "Nuevo Mirandilla" la rotación masiva no surtió efecto y el técnico vasco tuvo que echar mano durante el partido de sus teóricos titulares. Pero ni por esas. La derrota aleja las opciones europeas y deja sin apenas margen de error a los castellonenses si quieren seguir disfrutando de grandes noches europeas la próxima temporada.