El Amics quiere dar el primer paso hacia el ascenso en Albacete

A la segunda, debe ser la definitiva. Tras desaprovechar la primera bala por el ascenso en la eliminatoria de campeones ante el Córdoba, Amics Castelló afronta este domingo el primer asalto de la final por el ascenso a Primera FEB ante el Bueno Arenas Albacete Basket. El conjunto dirigido por José Luis Pichel llega a esta decisiva eliminatoria tras superar al CEB Llíria imponiéndose en ambos encuentros de la serie y demostrando una gran solidez colectiva.

Los castellonenses volvieron a exhibir en la anterior ronda el carácter coral de un equipo en el que muchos jugadores son capaces de asumir protagonismo en momentos importantes, con hasta cuatro jugadores superando los 10 créditos de valoración y anotación durante la eliminatoria. Entre todos ellos, cabe destacar el gran momento de forma de Eric Stutz, que llega a esta final siendo el segundo jugador más valorado de estos playoffs con una media de 22,5 créditos de valoración. El interior estadounidense fue decisivo en ambos encuentros ante el cuadro edetano, firmando 18 puntos y 9 rebotes en el Pla de l’Arc y 15 puntos y 10 rebotes en la vuelta disputada en el Ciutat.

Enfrente estará un Bueno Arenas Albacete Basket entrenado por el madrileño David Varela y que será un viejo conocido para el Amics esta temporada. Ambos conjuntos ya se enfrentaron durante la liga regular con dos victorias para los castellonenses: la primera en diciembre en el Ciutat por 78-66 y la segunda el pasado mes de abril en el Pabellón del Parque con un contundente 45-73. Sin embargo, poco importarán ya esos precedentes en una eliminatoria final donde el nivel de exigencia será máximo.

El conjunto manchego finalizó la fase regular en la tercera posición del grupo con un balance de 18 victorias y 8 derrotas, y ha mostrado una enorme solvencia en las eliminatorias previas por el ascenso. Tras superar una primera ronda más ajustada ante Clínica Ponferrada, los albaceteños dieron un paso adelante en estos playoffs eliminando a Biele ISB con victorias superiores a los diez puntos en ambos encuentros.

En el equipo manchego destacan los puntos de Nick Reid, máximo anotador del equipo en estos playoffs con 13,7 puntos por partido, el poderío interior de Bernat Vanaclocha y Juan Hierrezuelo, ambos rozando la decena de puntos de media, y especialmente el base argentino Silvano Merlo, actualmente el jugador más valorado de estas eliminatorias de ascenso con una media de 24 créditos de valoración.

El Amics además no estará solo en este importante desplazamiento y se prevé la presencia de alrededor de 150 aficionados castellonenses en las gradas del Pabellón del Parque para acompañar al equipo en esta primera batalla de la final por el ascenso.